До річниці вторгнення посилюють заходи безпеки в Україні – які діятимуть обмеження 23-24 лютого

В Україні посилюють заходи безпеки напередодні 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої держави

Через ймовірні провокації та обстріли з боку РФ громадян закликають утриматися від відвідування місць масового скупчення, за можливості перейти на дистанційний режим роботи, а також обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Які обмеження діятимуть розповідає НСН

До річниці вторгнення посилюють заходи безпеки в Україні

Так, у Херсонській області з 23 по 25 лютого підприємства та комунальні установи, за винятком об’єктів критичної інфраструктури, переходять на дистанційну форму роботи.

В області буде обмежена видача гуманітарної допомоги, грошових виплат у відділеннях Укрпошти. Правоохоронці посилено патрулюватимуть місця можливого скупчення людей.

Водночас Пункти незламності, де люди можуть зігрітися та зарядити гаджети, працюватимуть цілодобово.

Про посилені заходи безпеки на 23-24 лютого повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Дуже багато людей питають, виходити на роботу чи не виходити. Своїм підлеглим я сказав таким чином: кому важко, хто боїться, вони можуть залишитися вдома і працювати дистанційно, хто не боїться – працює у звичайному режимі”, – сказав Терехов.

Він зауважив, що комунальна сфера працюватиме повністю, в роботі установ і транспорту наразі також нічого не змінюється.

Водночас у Києві останніми днями суттєво збільшилась кількість блокпостів, що може бути викликане посиленням заходів безпеки напередодні 24 лютого.

За даними ЗМІ, нові блокпости з’явилися на Харківському масиві при в’їзді з боку Борисполя, на Троєщині (на вулиці Бальзака) та в інших місцях.

На кожному з блокпостів помічено значну кількість озброєних поліцейських, переважно у камуфляжних костюмах.

Факти ICTV звернулись за коментарем до Київської міської військової адміністрації щодо збільшення кількості поліцейських та блокпостів у столиці, але поки що не отримали відповіді.

Крім цього, посилені заходи безпеки торкнулися закладів освіти по всій Україні.

Міністерство освіти та науки України рекомендувало протягом 22-24 лютого перевести навчання у дистанційний режим.

Джерело

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