Важливе звернення до шкіл від МОН напередодні річниці повномасштабної війни

Міносвіти зробило важливе звернення до шкіл напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Деякі українські школи 22-24 лютого переводять на дистанційне навчання через загрозу обстрілу російськими окупантами. У МОН рекомендують зробити це усім школам – перейти на “дистанційку”.

Як передає НСН, про це у своєму Telegram-каналі написав Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Він наголосив, що росіяни нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, для них не існує заборон на застосування зброї.

Станом на 21 лютого окупанти пошкодили 3 128 навчальних закладів, з яких 441 – повністю зруйновано. Від рук окупанта загинула 461 дитина, а 926 отримали поранення.

“З метою забезпечення життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни Росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників навчальних закладів з рекомендацією з 22 по 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у навчальних закладах у дистанційному форматі”, йдеться у повідомленні.

Звернення до шкіл від МОН

Інші новини України: