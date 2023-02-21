Чи готує РФ масований ракетний удар до 24 лютого – Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів, чи готують росіяни масований ракетний удар до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення в Україну

В інтерв’ю виданню Deutsche Welle Данілов заявив, що маємо розуміти, що для Росії дати є важливими. Про це розповідає НСН

Для них важливі дати народження та смерті Леніна, Сталіна, скоро буде і Путіна.

Ми розуміємо, з ким маємо справу. На жаль, цього розуміння немає на Заході – там вважають, що росіян можна перевиховати; що з Росії якось можна зробити демократичну країну. Проте це неможливо.

“Ми розуміємо, з ким маємо справу, тому готуємось до будь-якого розвитку подій, які будуть найближчим часом”, – наголосив Данілов

Олексій Данілов розповів, чи готує РФ масований ракетний удар до 24 лютого

Щодо ракетного потенціалу Росії, то, за словами секретаря РНБО, наразі деяких ракет у росіян залишилося буквально одиниці.

“Масований обстріл – це коли “відправляють” за раз 100-120 ракет. Останній обстріл – у наш бік випустили 32 ракети… Ми свідомі того, що є в наявності на території Росії. Ми розуміємо кількість високоточних ракет, які там на сьогодні лишилися”, – заявив Данілов.

Він наголосив, що деяких ракет у Росії залишилося 8%, деяких – 11%, якщо порівняти з 24 лютого 2022 року.

Єдина ситуація, яка зараз турбує Україну, це те, що Іран чи інші авторитарні та тоталітарні країни будуть надавати окупантам ракети.

Щодо оборонно-промислового комплексу України, то, за словами Олексія Данілова, у нас тепер інший рівень, аніж на початку війни.

“Дуже багато розуміння того, що треба робити. Є співпраця з країнами НАТО. Частина цих країн вже виробляє ті чи інші засоби ураження. Наш ОПК забезпечує тими речами, які є абсолютно перфектними з точки зору використання. Коли 13-14 квітня російський корабель Москва пішов за призначенням, то це були саме наші засоби”, – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

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