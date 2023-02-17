Як пережити 24 лютого – психологи дали поради українцям

Чим ближче 24 лютого, тим більше ймовірность, що багатьох українців може “накрити” нова хвиля тривожності та страху на річницю повномасштабного вторгнення росії у нашу країну.

Фахівці порадили, як допомогти собі прожити ці емоцій й рухатись далі, передає НСН, з посиланням на поради психологів в Instagram.

Як проявляється синдром “24 лютого”

“Дратівливість, звинувачення себе та інших, втома сльози, тривожні думки, почуття, яким іноді важко знайти пояснення чи причину, та які виникають у період річниці значущих подій. Якщо коротко – це ехо травми, яке наздоганяє нас. Деякі дослідники кажуть, що ефект має бути серед проявів ПТСР, адже це логічна частина горювання”, йдеться у повідомленні.

За словами психологів, у декого вже з’явились ці прояви, коли вони у грудні знову почали носити зимовий одяг. Когось ще “накриє”, а когось цей синдром омине. Це залежить від роботи психіки, у всіх вона різна.

Що робити з відчуттями

Задача цього етапу дозволити собі прийняти минуле, дозволити оплакати його і свої надії, те, що як було, вже не буде. Далі – вкорінитись у теперішньому, починати його відбудовувати і дивитись у майбутнє, яке буде іншим, ніж колись планувалось.

Якщо важко впоратись із проявами синдрому, важливо відкласти прийняття важливих рішень.

“Саме зараз може з’явитись бажання щось кардинально змінити – піти з роботи, змінити формат відносин. Важливо дати собі час і утриматися від важливих рішень, бо саме зараз ви не можете критично оцінювати свої дії”, пояснює психологиня Світлана Ройз.

Більшість із нас може відчувати загострене відчуття провини, коли дозволяє відчувати собі радість. Потім можемо карати себе за це (це може проявлятись як втомою, так і саморуйнівною поведінкою). Пам’ятайте, що радість – це енергія, вона зараз дуже потрібна. Тому відновіть сон, слідкуйте за тілесними потребами.

Як допомогти собі пережити 24 лютого

Варто відповісти собі на ці питання:

Хто в колі вашої підтримки?

Яка особиста сила допомагала вам у цьому році?

Що ви вважаєте своїми неочікуваними надбаннями?

На які цінності ви спираєтесь чи спирались?

Про що ви можете сказати – я не очікував/очікувала, що я так можу?

Психологи також радять зробити у смартфоні теку “Хроніки перемоги”. Зберіть там фотографії, відео, меми – все, що для вас символізує силу.

Плануйте майбутнє – довгострокове чи навіть на найближчий час.

Вірте у перемогу, ЗСУ, у себе та інших людей.

Проговоріть кілька разів подумки фразу “я обираю життя”. І зверніть увагу на те, що ви уявляєте у цей момент – аромат, звук, смак, дотики?

“Якщо не знаходите приводів для радості, то ось вам хоча б один – ви витримали цей надскладний рік. Відзначте цю перемогу”, наголошують психологи.

Якщо відчуваєте, що складно витримати навантаження, зверніться за допомогою.

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