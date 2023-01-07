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Де мешканцям східних регіонів отримати психологічну допомогу: список контактів

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мешканцям східних регіонів
Національна служба новин - NNS

Стало відомо, де мешканцям східних регіонів отримати  психологічну допомогу, передає НСН.

«Мінреінтеграції підготували перелік контактів у східних та північних областях України, за якими внутрішньо переміщені особи можуть звертатися за кваліфікованою психологічною допомогою як дорослим, так і дітям», йдеться в повідомленні.

Де мешканцям східних регіонів отримати психологічну допомогу

  • Харківська область

Жителі Харківської області можуть отримати психологічну допомогу за телефонами:

  1. (057) 705-31-52 – за цим номером з 09:00 до 18:00 ви можете отримати контакти психологів, які надають безоплатну психологічну допомогу;
  2. (099) 627-09-49 – гаряча лінія психологічної підтримки ДСНС у Харківській області).
  • Сумська область

Мешканці Сумської області можуть отримати психологічну допомогу за телефонами:

  1. (050) 914-40-24, (099) 341-79-98, (050) 220-63-26 тільки Viber;
  2. (099) 232-24-83 – тільки Viber, для осіб віком від 14 до 25 років;
  3. (099) 737-27-76 – дитячий психолог.

Де мешканцям східних регіонів отримати психологічну допомогу: список контактів

  • Луганська область

Жителі Луганської області можуть отримати психологічну допомогу за телефоном – (066) 915-72-00.

  • Чернігівська область

Мешканці Чернігівської області можуть отримати психологічну допомогу за телефонами: (099) 717-03-29 – у будні дні та (099) 717-03-46 у вихідні.

Також можна телефонувати на гарячу лінію безоплатної психологічної допомоги за номером: 0 800 100 102, яка працює щоденно з 10:00 до 20:00.

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