Як евакуюватися з деокупованих територій: список корисних телефонів

В Мінреінтеграції розповіли, як людям евакуюватися з деокупованих територій, передає НСН.

Українці з деокупованих територій Херсонської, Харківської, Запорізької та Донецької областей можуть виїхати до більш безпечних регіонів країни. Кожному переселенцю безкоштовно нададуть безоплатний прихисток, гуманітарну допомогу та всі соціальні гарантії, які передбачені для внутрішньо переміщених осіб.

Як евакуюватися з деокупованих територій

З питань евакуації людям радять звертатися до місцевої влади або волонтерів за телефонами:

Херсонська область

Жителям Херсонщини повідомити про бажання евакуюватися треба за телефоном гарячої лінії ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45 або ж у Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96.

Також громадяни можуть звертатися до волонтерської організації Help people за телефоном: (093) 696-97-88.

Харківська область

Мешканцям Харківської області з питань евакуації слід телефонувати на номер гарячої лінії волонтерської організації Helping to leave: (093) 177-64-58.

Запорізька область

Для реєстрації на евакуацію необхідно звернутися на гарячу лінію Запорізької ОВА за телефоном: 0 800 503 508.

Донецька область

Для обов’язкової евакуації з Донецької області слід звертатися на гарячі лінії за такими номерами:

для всіх громад: (098) 890-33-18;

м. Краматорськ: (099) 415-65-54;

м. Костянтинівка: (093) 420-18-83;

м. Часів Яр: (099) 712-03-59;

м. Соледар: (095) 385-60-71;

м. Миколаївка: (050) 814-85-45.

Джерело – Мінреінтеграції

Як евакуювати людину з інвалідністю з небезпечних регіонів України – пояснили в Мінреінтеграції