Як евакуювати людину з інвалідністю з небезпечних регіонів України – пояснили в Мінреінтеграції

В Мінреінтеграції розповіли, як евакуювати людину з інвалідністю з небезпечних регіонів України, передає НСН.
В Україні триває евакуація деяких категорій населення з прифронтових та звільнених територій нашої країни. Виїхати у більш безпечне місце можуть люди з інвалідністю та особи похилого віку.
Як евакуювати людину з інвалідністю та людей похилого віку
- Повідомити про бажання евакуюватися органам місцевої влади;
- Написати в чат-бот волонтерської організації Helping to leave;
- Звернутися до волонтерської організації Help people за номером: (093) 696-97-88;
- Зателефонувати на гарячу лінію кризового реагування за телефоном: 15-48 або написати в месенджери на номер: (096) 078-84-33.
Евакуація населення здійснюється за попереднім записом, спеціальним автотранспортом та вагонами Укрзалізниці. Особа, яка хоче виїхати до безпечних областей України, може звернутися за вищезазначеними телефонами самостійно або через родичів.
Джерело – Мінреінтеграції
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