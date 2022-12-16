Як евакуювати людину з інвалідністю з небезпечних регіонів України – пояснили в Мінреінтеграції

В Мінреінтеграції розповіли, як евакуювати людину з інвалідністю з небезпечних регіонів України, передає НСН.

В Україні триває евакуація деяких категорій населення з прифронтових та звільнених територій нашої країни. Виїхати у більш безпечне місце можуть люди з інвалідністю та особи похилого віку.

Як евакуювати людину з інвалідністю та людей похилого віку

Повідомити про бажання евакуюватися органам місцевої влади;

Написати в чат-бот волонтерської організації Helping to leave;

Звернутися до волонтерської організації Help people за номером: (093) 696-97-88;

Зателефонувати на гарячу лінію кризового реагування за телефоном: 15-48 або написати в месенджери на номер: (096) 078-84-33.

Евакуація населення здійснюється за попереднім записом, спеціальним автотранспортом та вагонами Укрзалізниці. Особа, яка хоче виїхати до безпечних областей України, може звернутися за вищезазначеними телефонами самостійно або через родичів.

Джерело – Мінреінтеграції

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