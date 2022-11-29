Як виїхати безкоштовно зі Львова до Польщі – розповіли в Мінреінтеграції

В Міністерстві з питань реінтеграції деокупованих територій розповіли, як людям, що тікають від війни виїхати безкоштовно зі Львова до Польщі, передає NNS, посилаючись на офіційну сторінку міністерства у Фейсбуці.

В повідомленні зазначається, що Львів продовжує тримати першість за кількістю прийнятих евакопотягів.

На Львівщину продовжують прибувати евакуаційні потяги зі сходу та півдня України.

Вчора на Головний залізничний вокзал міста прибули ще 114 наших співвітчизників, які змушені були покинути свої домівки через обстріли держави-терориста. Серед них багато жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю, – йдеться у повідомленні.

Всі, хто прибуває евакуаційними потягами, отримують допомогу в оформленні довідки ВПО та державну кеш-підтримку у розмірі 2 тис. гривень на дорослого та 3 тис. гривень на дітей та осіб з інвалідністю.

Громадян, які залишаються в місті, безоплатно поселяють і надають їм гуманітарну допомогу, – запевняють у міністерстві.

Тим, хто має намір їхати за кордон, до прикладу у Польщу, обласна військова адміністрація радить скористатися безкоштовними автобусами від польської системи «Птах».

Запитати про таку можливість можна у волонтерів медико-психологічної допомоги. Вони цілодобово чергують на Головному залізничному вокзалі Львова з перших днів повномасштабної війни.

Нагадуємо, з питань евакуації маломобільних громадян із небезпечних регіонів слід звертатися на гарячу лінію Мінреінтеграції за телефоном: 15-48 або ж можна скористатися чат-ботом, який допомагає евакуюватися й отримати гуманітарну допомогу, – йдеться у повідомленні.

Джерело – Мінреінтеграції

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