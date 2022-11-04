Що робити коли втратили зв’язок з рідними під час війни, – роз’яснення Мінреінтеграції

Українцям розповіли, що робити коли втратили зв’язок з рідними під час війни. Алгоритм дій в такому випадку нагадали в Національному інформаційному бюро, передає NNS.

Якщо близька людина не виходить на зв’язок, то Вам бити на сполох. А саме:

Написати заяву до Національної поліції про зникнення людини;

Зібрати максимально детальну інформацію про зниклу людину. Зокрема, особливі прикмети, останнє відоме місце перебування. Знадобляться будь-які дрібниці: від медичної довідки, яку вона отримала напередодні зникнення до контактів чи адрес людей, з якими спілкувалася. Важливо пригадати, коли востаннє близька людина виходила на зв’язок і в який спосіб вона це робила;

Звернутися до Національного інформаційного бюро. Воно приймає звернення про полон, зникнення, депортацію/примусове переміщення дорослих та дітей, примусову мобілізацію на ТОТ, загибель;

Звернутись до СБУ та Міжнародного Комітету Червоного Хреста;

Здати генетичний матеріал – може стати у пригоді при проведенні експертизи.

«Якщо вам стане відомо, що ваша близька людина депортована ворогом чи перебуває у полоні, не поширюйте у публічному просторі цю інформацію – разом з її фото та особистими даними. Це приверне особливу увагу ворога до людини, значно ускладнить перемовини щодо повернення та навіть може загрожувати її життю. Разом з тим ви спровокуєте шахраїв, які намагатимуться ошукати вас, вимагаючи гроші за начебто повернення близької людини», наголошують у Національному інформаційному бюро.

Куди звертатися при втраті зв’язку з рідними під час війни

Цілодобова гаряча лінія: 16-48 та +38 (044) 287-81-65; Форма для звернень на сайті; Звернення можна відправити у чати Telegram або Viber; Національна поліція: 102; гаряча лінія НПУ: 089 420 18 67; Міжнародний Комітет Червоного Хреста – +41 22 730 3600 (Київ); Служба Безпеки України: (067) 650-83-32; (098) 087-36-01.

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