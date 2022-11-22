Купуючи квиток на потяг, не всі пасажири знають, які безкоштовні послуги Укрзалізниці вони мають право отримати.

Туристичний портал Visit Ukraine нагадав, що входить у вартість квитка на поїзд, передає NNS.

Безкоштовні послуги Укрзалізниці

Відповідно до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, який затверджує Кабмін, кожен пасажир має право:

Пасажири мають право безплатно користуватися туалетами на залізничних вокзалах та станціях, через які курсує поїзд

Платні вбиральні або платні зали очікування можуть працювати лише в тому разі, якщо станція або вокзал має їх безкоштовні аналоги.

Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом забороняє відкривати платні вбиральні замість безкоштовних або розширювати площу платної зали очікування, якщо це впливатиме на комфорт пасажирів, які перебувають на вокзалі або станції.

Отримати безкоштовний окріп.

Пасажир має право безплатно користуватися холодильником та мікрохвильовою піччю, які є у купе провідника.

Пасажири можуть отримати доступ до безплатної аптечки, яка зазвичай є у провідника.

Якщо пасажир боїться висоти або почуває себе некомфортно на верхній полиці, він має право безплатно отримати спеціальні ремені безпеки. Якщо наданий ремінь виявиться недостатньо міцним, пасажир може попросити його замінити.

У правилах перевезення громадян залізничним транспортом зазначено, що пасажир має право не складати постільну білизну після використання. Оскільки це входить в обов’язки провідника.

Пасажир, який з будь-яких причин проїхав свою зупинку, має право безплатно повернутися назад. Для цього необхідно звернутися до начальника потяга та пред’явити свій квиток. Після чого буде складено відповідний акт про продовження дії квитка, завдяки якому пасажир матиме змогу безплатно дістатися до кінцевого пункту призначення, зазначеного у його білеті.

Якщо купе обладнано кондиціонером, але він виявився несправним, кожен пасажир, заздалегідь попередивши провідника, має право пересісти у вагон з робочим кондиціонером, при умові наявності там вільних місць.

Пасажири не зобов’язані ні з ким ділитися своїми полицями, адже право для використання нижнього місця для ручної поклажі має пасажир, який проїжджає на нижній полиці, а верхнього – пасажир, який проїжджає на верхній полиці.

Чи застраховане життя пасажирів, які користуються послугами Укрзалізниці

У вартість кожного квитка входять послуги страхової компанії. Тому, якщо пасажир травмується під час поїздки, він має право отримати компенсацію.

Для цього необхідно оформити акт про нещасний випадок, зберегти квиток та сконтактувати зі страховою компанією, контакти якої зазначені у квитку.

Джерело: Visit Ukraine

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