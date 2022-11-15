В Укрзалізниці заявили, що провідники потягу непричетні до інциденту з військовим, якого вигнали в тамбур через “поганий запах”.

Про це розповів директор філії “Пасажирська компанія” АТ “Укрзалізниця” Олександр Петровський у Facebook, передає NNS.

“Дуже прикро, що хтось додумав, ніби образила або вивела в тамбур військового залізничниця. Це не вкладалося в голові, і ми вдячні близьким воїна, що цю ганебну неправду спростували”, написав Петровський.

За його словами, щоб прояснити ситуацію довелося переглянути 5 годин відео з камери у потягу і з’ясувалося, що “словесна перепалка трапилась між пасажирами ще навіть до того, як стюард підійшла перевіряти квитки”.

“Коли стюарди помітили засмученого військового вже у тамбурі – кілька разів зупинялись, пробували заспокоїти, пропонували місця у вагоні 1-го класу. Про те, що саме засмутило воїна, він не повідомляв. Наполягати й допитуватись вважали некоректним”, – додав він.

“Що саме сказали пасажири нашому військовому – ми достеменно не знаємо, хіба що він сам вирішить, що цим варто поділитись. Але зрозуміло одне: те, що він почув, його ранило”, розповів Петровський.

А людям, яким нібито заважав запах військового, він порадив подорожувати пішки.

“Якщо хтось розніжений їде зі своїм ноутбуком у нашому Інтерсіті, п’є собі гарячу каву і йому раптом заважає запахом військовий напроти, то єдине, що може він собі дозволити – то СТУЛИТИ СВОЮ ПЕЛЬКУ, ЗАКРИТИ НОУТБУКА, ТИХО ВИЙТИ НА НАЙБЛИЖЧІЙ ЗУПИНЦІ І ЙТИ ДАЛІ ПІШКИ… Бо їде він мирно в потязі саме завдяки таким військовим і завдяки тим, хто з ними завжди поруч і завжди на їхній стороні – залізничникам”, – наголосив Олександр Петровський.

Джерело

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