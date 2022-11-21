Масову евакуацію українців прогнозують у ВООЗ – названо причини

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге прогнозує масову евакуацію українців. За його словами, мільйони українців будуть змушені тікати від холодів та епідемії, що спалахне в Україні

Із встановленням стабільної мінусової температури на всій території України, близько 2-3 мільйонів громадян нашої країни будуть змушені залишити свої будинки.

Такий прогноз озвучив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге під час свого візиту до Києва 21 листопада. Про це повідомляє NNS

“Ми очікуємо, що два-три мільйони людей покинуть свої будинки у пошуках тепла та безпеки”, — сказав Клюге.

За його словами, цієї зими більшість українців вдаватимуться до альтернативних методів опалення за допомогою вугілля та генераторів.

У ВООЗ прогнозують масову евакуацію українців через холод

Крім того, Клюге спрогнозував, що з настанням зими кризова ситуація настане у системі охорони здоров’я України. Адже вже зараз сотні лікарень знеструмлені та не можуть працювати через удари ЗС РФ по енергосистемі України.

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я припустив, що якщо ракетні удари завдаватимуться і далі, з ладу вийдуть обладнання пологових будинків, реанімацій та станцій переливання крові.

Крім того, в холодну пору року українців може очікувати нова епідемія коронавірусу. На думку Клюге, для цього в нашій країні зараз існують усі умови: низька температура повітря, недостатній імунітет у населення та складнощі з повторною вакцинацією проти коронавірусу.

Жителів правобережжя Херсонської області закликали евакуюватися — названо причину