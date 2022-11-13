Жителів правобережжя Херсонської області закликали евакуюватися – названо причину

Жителям правобережжя Херсонської області необхідно виїжджати до більш безпечних регіонів. В чому причина

Жителям правобережжя Херсонщини необхідно виїжджати, оскільки існує загроза обстрілів з боку росіян.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА ЯрославаЯнушевич, передає NNS

Жителів Херсонської області закликають евакуюватися

За його словами, росіяни, коли тікають, від безвиході починають воювати з мирним населенням, тому вони можуть вести обстріли. Також на правобережжі Херсонської області пошкоджено інфраструктуру, яка забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.

“Тому настійно рекомендуємо вам евакуюватися до безпечніших регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам з цим допомогти”, – зазначив Янушевич..

Він також додав, що за допомогою мешканці області можуть звертатися на “гарячі лінії”: 0 800 330 951; 38 091 481 7845.

Глава ОВА запевнив, що всі люди, які евакуюються, отримуватимуть необхідну допомогу.

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