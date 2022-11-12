Коли на звільнених територіях Херсонської області з’явиться світло – ДТЕК

В ДТЕК розповіли, коли на звільнених територіях Херсонської області з’явиться світло. Дати напругу у деокуповані населенні пункти можуть з наступного тижня, тобто з понеділка. В обласному центрі, за оптимістичним сценарієм, світло може з’явитися через місяць. Повідомляє NNS.

«З того що зараз зрозуміло, це те що високовольтні лінії, яке живлять Херсон, вони зруйновані, так і підстанція в місті. А якщо говорити про лінії, які живлять область на правому березі, то там теж є пошкодження, які потрібно відновити», розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

За його словами, у деяких громадах Херсонської області ситуація з електромережами краща.

Коли на звільнених територіях Херсонської області з’явиться електроенергія

«Наприклад, Берислав, туди напругу можна буде раніше подати», додав Сахарук.

Населені пункти, які розташовані ближче до лінії розмежування в області буде легше заживити, а ті що далі – важче. Оскільки росіяни багато інфраструктури підірвали, коли відходили.

«Якщо ми говоримо про повне відновлення, то це оптимістичний сценарій. Тому що зараз видно, що росіяни не просто пошкодили зі зброї ЛЕП, а спеціально підірвали, тому для самого Херсона відновлення електрики може зайняти трохи більше. Але перше світло, перша напруга має піти раніше, тобто не потрібно чекати місяць на напругу», запевнив Дмитро Сахарук.

Джерело “РБК-Україна“

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