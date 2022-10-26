Як дізнатися, коли не буде світла – ДТЕК створив чат-бот

Стало відомо, як можна дізнатися, коли не буде світла. Для цього ДТЕК створив чат-бот у Telegram.
У ньому люди можуть відстежувати більш точний графік відключення електрики у своїх будинках. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд».
Для користування чат-ботом, спершу Вам треба буде ввести номер телефону та особистий рахунок. Останній можна знайти в договорі з компанією або у контактному центрі.
У чат-боті можна:
- дізнатися про відключення світла;
- передати покази лічильників;
- повідомити про відсутність електроенергії.
Окрім того, графік відключення електроенергії можна дізнатися через чат-бот компанії YASNO.
ДТЕК повідомляє про новий спосіб передачі показів лічильника