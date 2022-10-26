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Як дізнатися, коли не буде світла – ДТЕК створив чат-бот

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svitlolviv

Стало відомо, як можна дізнатися, коли не буде світла. Для цього ДТЕК створив чат-бот у Telegram.

У ньому люди можуть відстежувати більш точний графік відключення електрики у своїх будинках. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд».

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Для користування чат-ботом, спершу Вам треба буде ввести номер телефону та особистий рахунок. Останній можна знайти в договорі з компанією або у контактному центрі.

У чат-боті можна:

  • дізнатися про відключення світла;
  • передати покази лічильників;
  • повідомити про відсутність електроенергії.

Окрім того, графік відключення електроенергії можна дізнатися через чат-бот компанії YASNO.

 

ДТЕК повідомляє про новий спосіб передачі показів лічильника

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