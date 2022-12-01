Чому не треба поспішати писати радісні новини з деокупованих територій – пояснила Ганна Маляр

Українцям розповіли, чому не треба поспішати писати радісні новини з деокупованих територій, передає NNS.

«Ми звертаємося до громадян з проханням та порадами, як кожен з вас може стати інформаційним воїном. Насамперед це свідоме споживання інформація, довіра до офіційних джерел, розумна фільтрація своїх підписок в соцмережах», розповіла під час брифінгу заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ці кроки зроблять кожного українця свідомим на інформаційному фронті.

Чому не треба поспішати писати радісні новини з деокупованих територій

«Публікації на приватних сторінках в соціальних мережах з вказанням місця розташування, фото з орієнтирами, точними назвами – все це стає джерелом відкритої інформації для ворога й навіть його мішенню, в яку він може влучити ракетою або своєю ворожою пропагандою. Пам’ятайте про це, публікуючи радісні новини зі звільнених населених пунктів та інші здобутки наших захисників», додала Маляр.

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