Куди треба звертатися, якщо затримують виплати ВПО

Переселенці в Україні оримують щомісячну допомогу на проживання від держави. Куди українці можуть звернутися, якщо затримують виплати ВПО

Через військове вторгнення РФ в Україні багато людей покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Держава виплачує допомогу на проживання переселенцям. Але бувають випадки, коли виплата допомоги затримується. У Мінреінтеграції пояснили, що треба робити переселенцям, якщо вони вчасно не отримали виплати ВПО

Про це розповідає NNS

Куди слід звертатися, якщо виплати ВПО затримують

В Україні передбачені виплати для ВПО:

2000 грн для дорослих;

3000 грн для дітей або осіб з інвалідністю.

Нарахування виплат для внутрішньо переміщених осіб відбувається тричі на місяць: 3-го, 12-го чи 23-го числа. Сама виплата відбувається раз на місяць.

Якщо виплати не надходять понад місяць, то переселенцям необхідно звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування та з’ясувати причину. Там зобов’язані прийняти ВПО незалежно від того, де вони зареєстровані. Окрім органів соцзахисту, громадяни мають змогу звернутися:

у ЦНАП;

у Мінреінтеграції на номер гарячої лінії з кризових питань 15-48;

за телефоном гарячої лінії Офісу уповноваженого з питань ВПО +38 (066) 813-62-39.

У Мінреінтеграції зазначили, що також можна надсилати повідомлення до месенджерів та коментарів під повідомленнями на офіційних сторінках відомств у соціальних мережах. Очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук підкреслила, що влада реагує на будь-який формат звернень.

«Дуже багатьом вже змогли вирішити питання. Тож, будь ласка, звертайтеся – допоможемо! Виплати від держави будуть нараховані та дійдуть до одержувачів», – пояснила вона.

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