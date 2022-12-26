Мешканців Херсонської області закликають евакуюватися – що відомо

Мешканців Херсонської області закликають виїхати на деякий час, адже існує ймовірність, що через ворожі атаки неможливо буде забезпечити стале тепло- та водопостачання

Про це повідомляє НСН з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Він зазначив, що росіяни продовжують тероризувати мирних жителів Херсонської області.

Мешканців Херсонської області закликають евакуюватися

“Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля Дніпра. Через постійні атаки рашистів там практично неможливо забезпечити стале тепло- та водопостачання. Тому найкращий варіант убезпечити себе – евакуюватися до більш безпечних регіонів”, – написав він.

Янушевич підкреслив, що людей щодня вивозять безкоштовними автобусами з Херсона до Одеси через Миколаїв, а також декілька разів на тиждень із Херсона іншими напрямками: Кривий Ріг, Львів, Дніпро, Київ через Умань, Вінницю.

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