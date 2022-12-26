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Мешканців Херсонської області закликають евакуюватися – що відомо

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Мешканців Херсонської області закликають евакуюватися - що відомо
Національна служба новин - NNS

Мешканців Херсонської області закликають виїхати на деякий час, адже існує ймовірність, що через ворожі атаки неможливо буде забезпечити стале тепло- та водопостачання

Про це повідомляє НСН з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Він зазначив, що росіяни продовжують тероризувати мирних жителів Херсонської області.

Мешканців Херсонської області закликають евакуюватися

Мешканців Херсонської області закликають евакуюватися - що відомо

“Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля Дніпра. Через постійні атаки рашистів там практично неможливо забезпечити стале тепло- та водопостачання. Тому найкращий варіант убезпечити себе – евакуюватися до більш безпечних регіонів”, – написав він.

Янушевич підкреслив, що людей щодня вивозять безкоштовними автобусами з Херсона до Одеси через Миколаїв, а також декілька разів на тиждень із Херсона іншими напрямками: Кривий Ріг, Львів, Дніпро, Київ через Умань, Вінницю.

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