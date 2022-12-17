Як відновлюються регіони після ракетної атаки 16 грудня: що зі світлом, водою, теплом

Після чергової масованої ракетної атаки 16 грудня низка регіонів України знову залишилися без електроенергії. Силам ППО вдалося збити близько 60 з понад 70 випущених ворогом ракет. Ті ракети, які долетіли до цілей, спричинили важкі наслідки. НСН розповість, як відновлюються регіони України після ракетної атаки 16 грудня.

Яка ситуація зі світлом, водою і теплом станом на ранок 17 грудня. Все відновлюється поступово, аби не нашкодити мережам.

Київщина

Після вчорашньої ракетної атаки Росії по інфраструктурі в усі будинки в Києві знову подають воду. Про це 17 грудня у Telegram повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, в половині київських житлових будинків також відновили теплопостачання, роботи триватимуть до під’єднання всіх абонентів. Міський голова закликав і надалі економити електроенергію.

“Половина киян – вже з теплом, і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста. З енергопостачанням наразі 2/3 киян. Але графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії – значний. І енергетики просять і надалі економити”, – написав він.

Також відомо, що київське метро відновило рух після масованої ракетної атаки по Україні. Під час тривоги воно слугувало людям за укриття.

За словами мера Києва, метро відновило роботу о 7:30 17 грудня. Варто пригадати, що зупинився рух 16 грудня через пошкодження енергетичної системи та аварійні відключення електроенергії.

Складніша ситуація у Броварах. Тут знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури. Тому місто залишилося без водопостачання та тепла.

Про це повідомляє мер Броварів Ігорь Сапожко в Telegram.

“На жаль, через учорашні обстріли енергооб’єктів російськими терористами, виникла проблема з подачею електроенергії на наші водоочисні споруди. Тож зараз мусимо тимчасово призупинити послугу централізованого водопостачання по місту”, – зазначив він.

Також у Броварах знеструмлені котельні, тому і місті немає централізованого опалення.

Мер нагадав, що питну воду можна набрати у бюветах.

Енергетики у Броварах вже працюють над усуненням пошкоджень.

Харківщина

На Харківщині відновити живлення змогли вже у всіх громадах. З’явилася і вода, енергетики ще напередодні заживили котельні та насосні станції але потрібен час, що їхня робота стабілізувалась.

У частині Слобідського та Немишлянського районів батареї поки холодні. Комунальники обіцяють протягом дня запустити тепло в усі будинки.

У Харкові вже за графіком курсує транспорт, який напередодні не працював, а підземка функціонувала лише як укриття. Місцева влада додатково вивела на маршрути автобуси, але на зупинках все одно утворилися черги. Метро зранку запустили, але з часом його довелося знову зупинити із технічних причин.

Найпопулярнішами закладами стали “Пункти незламності”, куди люди почали сходитися одразу після атаки, бо були проблеми зі зв’язком.

Обласна та місцева влада Харкова зазначили, що внаслідок останньої атаки енергосистема зазнала колосальних руйнувань. Окупанти обстріляли критичну інфраструктуру Харкова та Чугуївського району.

Дніпропетровщина

Зараз в області почали подавати світло, тепло, воду. А ще напередодні Дніпропетровщина була повніснтю знеструмлена. Ракетні удари прийшлися на об’єкти критичної інфраструктури у Нікопольському та Криворізькому районах, там серйозні руйнування. Троє працівників електропідстанцій поранені.

Область занурилась у темряву, зупинились більшість котелень та насосних станцій. Передусім енергетики взялись під’єднувати лікарні, та підприємства подачі тепла і води.

Вже традиційно люди кинулись до крамниць і яток з питною водою та заправок. Магазини, які не мали генераторів відпускали лише хліб. Однак і до них шикувались черги. Заправки приймали лише готівку.

Через знеструмлення залізниці мінімум на дві години затримувались і потяги, що курсують через Дніпро.

Люди вже звично потягнулись до “Пунктів незламності”. Не відмовляють у підзарядці гаджетів і невеличкі підприємства та магазини, які мають генератори, деякі навіть могли ділитись Wi-Fi.

Станом на ранок в області продовжуються екстрені відключення світла.

У Кривому Розі на 100 відсотків підключили воду, частково, на генераторах, 90 відсотків міста з теплом. У Дніпрі більшість котелень та насосних станцій теж вже з електрикою. Найтяжче тим, хто під’єднаний до підстанцій, що зазнали ударів, їм світло спробують дати сьогодні.

Кіровоградщина

Електрика в регіоні з’явилася вже всюди. Напередодні, хоча в області не було зафіксовано жодного ворожого прильоту, тим не менш світло зникло практично одразу від початку ракетної атаки.

Пізніше очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що у такий спосіб енергетики убезпечували головні інфраструктурні об’єкти області.

Через відключення електропостачання в чотирьох найбільших містах області напередодні зникла і вода. Однак вже надвечір водоканали отримали живлення. Зараз потроху підвищують тиск у мережі, щоб уникнути гідроударів. У трьох містах області вода вже є. До обіду її мають отримати і мешканці Кропивницького.

У цілому місто продовжує жити навіть під час таких відключень. Навіть без світла і води магазини, кафе, перукарні, численні “Пункти незламності” працюють. Не зупинявся навіть громадський транспорт.

Полтавщина

У Полтавській області було відновлено електро-, тепло- та водопостачання ще увечері 16 грудня.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

“Наразі на Полтавщині поновлено водопостачання, теплопостачання та електропостачання. Все забезпечено, працюють графіки погодинних відключень. Тобто ми повернулися до того стану, який у нас був зранку”, – заявив Лунін.

За словами голови ОВА, в області ракетних ударів не було, успішно спрацювала протиповітряна оборона.

“Залізничне сполучення постраждало, була затримка руху поїздів три години, але вже все відновлено, все нормально працює”, – зазначив чиновник.

Станом на ранок 17 грудня на Полтавщині зменшили ліміт потужності після останнього ворожого обстрілу інфраструктури. Ліміт по потужності на Полтавщині зменшили майже на 100 МВт у порівнянні з попередньою добою.

«Полтаваобленерго» планує вимикати по одній черзі споживачів згідно з графіком погодинного відключення. Очікують, що додаткову чергу в графіку вимикати не будуть.

Енергетики закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.

У статті використано матеріали ТСН