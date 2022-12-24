Війська рф обстріляли центр Херсона: 5 загиблих, 20 поранених – моторошні фото

Війська рф обстріляли центр Херсона вдень 24 грудня, передає НСН.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Росіяни здійснили черговий терор —обстріляли центр міста!”, – зазначив він.

За його словами, загинули люди, зруйновано будівлі.

В Офісі Президента підтвердили інформацію Янушевича.

«Загинули люди, зруйновано будинки. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці», – повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

На місці працюють служби, наслідки російської атаки з’ясовують. У Херсоні триває повітряна тривога.

Прокоментував події і президент України Зеленський. Він оприлюднив фото наслідків обстрілів Херсона.

Соцмережі, скоріш за все, позначать ці фото як «чутливий контент». Але це не чутливий контент – це реальне життя України та українців.

Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення.

Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо, – написав президент на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Поруч із місцем удару в Херсоні навіть немає об’єктів критичної інфраструктури, куди ворог міг би потенційно бити.

“Це свідомий акт тероризму, щоб якомога більше наших людей загинуло”, – сказав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Раніше повідомлялося, що 5 людей загинули та ще 17 отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині за минулу добу. Серед постраждалих дитина.

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