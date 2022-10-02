Військовий психолог та офіцер ЗСУ Андрій Козінчук розповів, що робити зі страхом ядерної війни, коли він заважає жити та переростає у фобію, передає NNS.

Ядерний шантаж Володимира Путіна українці сприймають по-різному. Одні не вірять у загрозу застосування зброї масового ураження, інші заспокоюють себе жартами, треті серйозно налякані та готуються до найгіршого.

Чи потрібно боятися ядерної війни

“Боятися ядерної війни – нормально, це не вигадана загроза. Вона можлива, тому що у противника є ядерна зброя, нас оточують атомні станції, у Запорізькій області ми не контролюємо ЗАЕС. Але страх того, що може статися, дуже сповільнює наше життя і забирає багато ресурсу”, – каже психолог на своєму YouTube-каналі “У моїй голові”.

Козінчук проаналізував поведінку Путіна з погляду психології та погодився з військовими експертами, які не бачать реальної підготовки РФ до завдання ядерного удару.

“У плішивого останній козир у картах – ядерна зброя. Застосувати цю ядерну зброю – значить позбутися всіх козирів, розв’язати руки всій світовій спільноті для активної допомоги Україні, – каже психолог. – У Путіна дуже явний портрет ґвалтівника. Завдання ґвалтівника – не отримати задоволення, а підкорити. Саме в цьому суть. Тому Путін і тримає палець над кнопкою – щоб тримати світ у напрузі. Ось у чому суть його патології. Моє відчуття таке, що ця людина не натискає на кнопку, тому що так вона втратить будь-який вплив. Чи це означатиме третю світову війну? Думаю, так. Але ми вже таке пережили. Сказати, що це знищить усіх нас? Точно ні”.

Що робити з фобією ядерного вибуху

Немотивований страх ядерного вибуху називається атомофобією. У цьому вся стані людина може думати, що виходу немає, світ приречений на ядерну війну. Андрій Козінчук наголошує, що брак інформації та додумування деталей підживлює наш страх. Саме тому він рекомендує закрити прогалини та дізнатися достатньо експертної інформації про те, чого ви боїтеся.

Порада 1. Збирайте інформацію. Почитайте, що робити у випадку ядерного вибуху, дізнайтеся, як він працює, який його епіцентр. Для більшості людей буде корисною інформація, що робити, якщо боєголовка впала за 10 км від вас. Опануйте нову інформацію, і ви побачите, як ваша тривожність зменшується.

Порада 2. Визначте безпечне місце. Подумайте, куди переїжджати у разі вибуху, які речі ви візьмете. Не обов’язково бігти, головне – продумати логістику.

Порада 3. Дізнайтеся, що робити при ураженні радіоактивними променями.

“Вірогідність того, що противник використає ядерну зброю – мінімальна. Зараз це просто елемент ІПСО. Ворог лякає нас з однієї причини: коли ми в страху, нами легше маніпулювати. Страх – нормальна річ, але не дайте ворогові вас дезорієнтувати, – каже Козінчук. – Складіть алгоритм дій, що робити, якщо вже вдарило. Зайдіть на сайт ДСНС, зберіть валізку безпеки. Коли у вас все буде готово, ваш рівень тривоги знизиться”.

Що робити, якщо близька людина боїться ядерного вибуху

Психолог рекомендує не знецінювати страх близької людини, яка серйозно налякана ризиком ядерної війни.