Уряд анонсував два нові предмети у школах України – чого навчатимуть учнів

Через війну у школах України вирішили підкорегувати деякі предмети. Зокрема, анонсували і два нові курси, які хочуть ввести у шкільну програму школярів

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак анонсував появу в школах України нових курсів для учнів. Про це розповідає НСН

Зокрема, планують запровадити два предмети – основи тактичної медицини та основи тактичної підготовки.

За його словами, над цим працює Інститут модернізації змісту освіти, який відповідає за зміст та за наповнення цих дисциплін.

“Нам потрібно визначитися з концепцією, хто викладатиме ці дисципліни. Бо дуже не хочеться, щоб ми поверталися до тієї практики, яка була, коли, за всієї поваги, відставний пенсіонер розповідатиме, що зараз відбувається”, – заявив Бабак.

Уряд анонсував два нові предмети у школах України

Він вважає, що викладання цих предметів можна буде реалізувати за допомогою ветеранів, які брали участь у війні, або за допомогою бійців територіальної оборони.

“Тоді там будуть і основи тактичної медицини, і основи тактичної підготовки тощо. Крім того, зауважу, що і для хлопців і для дівчат усе це потрібно однаково. Програма може дещо відрізнятися, але, по суті, вона має бути однаковою, тому що і хлопці мають розбиратися в медицині, і дівчата повинні вміти поводитися зі зброєю”, – пояснює нардеп.

Крім того, голова профільного комітету ВР запевняє, що такі предмети потрібно викладати не лише в 10 чи 11 класах, а починати раніше з 8 чи 9 класу, бо частина дітей після 9-го йде на професійну освіту.

Яку концепцію безпеки розробляють у школах

Бабак додав, що зараз напрацьовується концепція безпеки в школах, яка була започаткована ще покійним міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

“Була максимально робоча ідея – додати в школи одного офіцера з безпеки, який буде співробітником МВС, для того, щоб стежити за безпекою в самій школі на рівні з відеоспостереженням, тривожними кнопками. Його завдання – передавати за потреби інформацію в органи внутрішніх справ для швидкого реагування”, – розповів голова комітету.

Водночас, на думку Бабака, на сьогодні не йдеться про плани встановлення в школах металошукачів чи рамок, оскільки це фінансово затратно і не вирішить жодних проблем.

Джерело

Чи повинні діти за кордоном навчатися паралельно в українських школах — розповів Шкарлет (відео)

Як пройде НМТ у 2023 році: подробиці