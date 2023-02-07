Як пройде НМТ у 2023 році: подробиці

Стало відомо, як пройде НМТ у 2023 році. 6 лютого Верховна Рада України підтримали в першому читанні відповідний законопроєкт, передає НСН.
«Верховна Рада ухвалила рішення: ДПА-2023 для 11 класів скасовано, а порядок вступу до ЗВО цього року знову буде відмінним від класичного. Його буде визначати Міністерство освіти і науки», розповіла голова підкомітету з питань вищої освіти та депутат Юлія Гришина
Причиною скасування екзаменів та введення Національного-мультимедійного тесту (НМТ) є повномасштабна війна Росії в Україні.
Як пройде НМТ у 2023 році: основні нововведення
- На тестуванні буде 2 основних предмети (українська мова і математика) і третій на вибір (історія України, іноземна мова, біологія, фізика чи хімія) Тест можна скласти за один день, 180 хв на всі предмети;
- Пройти тестування можна буде в спеціальних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти в населених пунктах України та деяких країнах за кордоном;
- Якщо під час тестування буде повітряна тривога, випускники перейдуть у бомбосховище. В разі, якщо вона триватиме довго, вони матимуть можливість пройти НМТ в інший день.
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