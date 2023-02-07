Як пройде НМТ у 2023 році: подробиці

Стало відомо, як пройде НМТ у 2023 році. 6 лютого Верховна Рада України підтримали в першому читанні відповідний законопроєкт, передає НСН.

«Верховна Рада ухвалила рішення: ДПА-2023 для 11 класів скасовано, а порядок вступу до ЗВО цього року знову буде відмінним від класичного. Його буде визначати Міністерство освіти і науки», розповіла голова підкомітету з питань вищої освіти та депутат Юлія Гришина

Причиною скасування екзаменів та введення Національного-мультимедійного тесту (НМТ) є повномасштабна війна Росії в Україні.

Як пройде НМТ у 2023 році: основні нововведення