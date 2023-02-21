Окупанти обстріляли зупинку у Херсоні: мінімум 6 загиблих, багато поранених (фото, відео)

Окупанти обстріляли зупинку у Херсоні 21 лютого. Вже відомо про мінімум 6 загиблих, багато людей отримали поранення, передає НСН. У мережі публікують моторошні фото і відео наслідків ворожої атаки по центру міста.

У вівторок, 21 лютого, армія РФ вкотре обстріляла Херсон. По центру міста гатили, ймовірно, з “Градів”. Про це розповів керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Херсон під обстрілом. Імовірно Град. Близько 20 вибухів”, — написав посадовець

Також Прокудін закликав людей перебувати в укриттях.

Згодом стало відомо, що російські загарбники обстріляли у тому числі зупинку громадського транспорту у Херсоні. Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук заявив, що наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих внаслідок обстрілу російськими військами зупинки громадського транспорту у Херсоні.

ОК “Південь” повідомляє, що 12 людей отримали поранення.

Окупанти обстріляли зупинку у Херсоні: фото, відео

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