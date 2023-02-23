Роковини повномасштабного вторгнення: Буданов розповів, які “сюрпризи” готує Росія

24 лютого – роковини повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Які “сюрпризи” готує Кремль.

У Москві люблять різні дати, а тому агресорка Росія планує завдати ракетного удару на роковини повномасштабного вторгнення до України.

Як передає НСН, про це в інтерв’ю “Українській правді” розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, атаки ворога очікуються 23-24 лютого. Вони будуть такі ж, як і раніше.

“Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар. Повірте мені, ми таке пережили уже більше 20 разів”, наголосив головний військовий розвідник.

Коментуючи запитання про те, що РФ комбінує ракетні удари і атаки дронами, голова ГУР зазначив: “це вже досить старі методи”.

“А що у них може бути нове?”, наголошує Буданов.

Нагадаємо, Україна посилено готується до можливих “сюрпризів” від Росії до річниці повномасштабної війни, каже речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, пункти управління, командні та мобільні бригади, усі повітряні сили оборони в готовності 24/7.

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