Китай оприлюднив мирний план по Україні – у ньому 12 пунктів

Китай оприлюднив мирний план по Україні, в якому висловив свої ідеї, які, на думку Піднебесної, можуть припинити війну. Текст документу складається з 12 пунктів. Він оприлюднений на сайті МЗС країни, передає НСН.
Зазначимо, що так званий «мирний план» Китаю досить декларативний і майже не містить конкретних пропозицій. Проте найголовніше, що у ньому йдеться про повагу до суверенітету.
Китай оприлюднив мирний план по Україні
Ось що передбачає мирний план Китаю:
- Повага до суверенітету всіх країн. Необхідно суворо дотримуватися загальновизнаного міжнародного права, включаючи цілі та принципи статуту Організації Об’єднаних Націй.
- Відмова від менталітету холодної війни. Безпека однієї країни не повинна забезпечуватися за рахунок інших. Безпеку регіону не слід досягти шляхом зміцнення або розширення військових блоків. В цьому пункті також вказується, що «не існує простого вирішення складної проблеми».
- Припинення військових дій. Конфлікт та війна не приносять нікому користі. Усі сторони повинні підтримати Росію та Україну в роботі в одному напрямку і якнайшвидше відновити прямий діалог, щоб поступово деескалувати ситуацію і зрештою досягти всеосяжного припинення вогню.
- Відновлення мирних переговорів. Діалог та переговори є єдиним життєздатним вирішенням кризи в Україні. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому відношенні.
- Вирішення гуманітарної кризи. Безпека цивільного населення має бути ефективно захищена, а для евакуації цивільних осіб із зон конфлікту мають бути створені гуманітарні коридори.
- Захист цивільного населення та військовополонених. Сторони конфлікту повинні суворо дотримуватись міжнародного гуманітарного права, уникати нападів на громадянське населення, а також поважати основні права військовополонених.
- Забезпечення безпеки атомних електростанцій. Китай підтримує Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у тому, щоб воно відігравало конструктивну роль у сприянні безпеці мирних ядерних об’єктів.
- Зниження стратегічних ризиків. Ядерна зброя не повинна застосовуватись, а ядерні війни не повинні вестись.
- Сприяння експорту зерна. Усі сторони повинні повністю та ефективно збалансовано реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, підписану Росією, Туреччиною, Україною та ООН, та підтримати ООН у тому, щоб вона відігравала важливу роль у цьому відношенні.
- Припинення односторонніх санкцій. Китай виступає проти односторонніх санкцій, несанкціонованих Секретаріатом ООН.
- Збереження стабільності промислових ланцюжків та ланцюжків поставок. Усі сторони повинні щиро підтримувати існуючу світову економічну систему та виступати проти використання світової економіки як інструмент чи зброю для досягнення політичних цілей.
- Сприяння постконфліктному відновленню. Китай готовий надати допомогу та зіграти конструктивну роль у цьому починанні.
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