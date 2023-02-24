Китай оприлюднив мирний план по Україні – у ньому 12 пунктів

Китай оприлюднив мирний план по Україні, в якому висловив свої ідеї, які, на думку Піднебесної, можуть припинити війну. Текст документу складається з 12 пунктів. Він оприлюднений на сайті МЗС країни, передає НСН.

Зазначимо, що так званий «мирний план» Китаю досить декларативний і майже не містить конкретних пропозицій. Проте найголовніше, що у ньому йдеться про повагу до суверенітету.

Китай оприлюднив мирний план по Україні

Ось що передбачає мирний план Китаю:

Повага до суверенітету всіх країн. Необхідно суворо дотримуватися загальновизнаного міжнародного права, включаючи цілі та принципи статуту Організації Об’єднаних Націй.

Відмова від менталітету холодної війни. Безпека однієї країни не повинна забезпечуватися за рахунок інших. Безпеку регіону не слід досягти шляхом зміцнення або розширення військових блоків. В цьому пункті також вказується, що «не існує простого вирішення складної проблеми».

Припинення військових дій. Конфлікт та війна не приносять нікому користі. Усі сторони повинні підтримати Росію та Україну в роботі в одному напрямку і якнайшвидше відновити прямий діалог, щоб поступово деескалувати ситуацію і зрештою досягти всеосяжного припинення вогню.

Відновлення мирних переговорів. Діалог та переговори є єдиним життєздатним вирішенням кризи в Україні. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому відношенні.

Вирішення гуманітарної кризи. Безпека цивільного населення має бути ефективно захищена, а для евакуації цивільних осіб із зон конфлікту мають бути створені гуманітарні коридори.

Захист цивільного населення та військовополонених. Сторони конфлікту повинні суворо дотримуватись міжнародного гуманітарного права, уникати нападів на громадянське населення, а також поважати основні права військовополонених.

Забезпечення безпеки атомних електростанцій. Китай підтримує Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у тому, щоб воно відігравало конструктивну роль у сприянні безпеці мирних ядерних об’єктів.

Зниження стратегічних ризиків. Ядерна зброя не повинна застосовуватись, а ядерні війни не повинні вестись.

Сприяння експорту зерна. Усі сторони повинні повністю та ефективно збалансовано реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, підписану Росією, Туреччиною, Україною та ООН, та підтримати ООН у тому, щоб вона відігравала важливу роль у цьому відношенні.

Припинення односторонніх санкцій. Китай виступає проти односторонніх санкцій, несанкціонованих Секретаріатом ООН.

Збереження стабільності промислових ланцюжків та ланцюжків поставок. Усі сторони повинні щиро підтримувати існуючу світову економічну систему та виступати проти використання світової економіки як інструмент чи зброю для досягнення політичних цілей.

Сприяння постконфліктному відновленню. Китай готовий надати допомогу та зіграти конструктивну роль у цьому починанні.

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