Медведчук запропонував Путіну “План Б” із захоплення України – Данілов пояснив, про що йдеться

Медведчук запропонував Путіну “План Б” щодо завоювання України. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю BBC News Україна, передає НСН.

За словами Данілова, сьогодні Кремль вже розуміє, що повністю захопити Україну Росія не зможе, тому потрібен новий план.

Як пояснив секретар РНБО, суть нового плану РФ полягає в розподілі української держави за принципом Північної та Південної Кореї. Таку ідею запропонував зрадник України Віктор Медведчук.

“Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він професійна людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник”, сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, Медведчук і деякі проросійські політики в Україні “просуватимуть” створення “двох країн”. Данілов натякнув, що йдеться про депутатів Верховної Ради від ОПЗЖ.

Найближчим часом Москва намагатиметься зробити все для повної окупації Донбасу разом із сухопутним коридором у Крим, а потім втілити в реальність цю ідею з розділом України, каже він.

“У цьому беруть участь представники, які займалися обслуговуванням Януковича, представники депутатського корпусу ОПЗЖ у Раді, політтехнологи, які обслуговують їх, які живуть у нашій країні”, розповів Данілов.

Ідеєю двох країн також займаються люди, які готували Будапештський меморандум 1994 року – “їх підняли, струсили з них труху”.

“Люди Януковича займаються цим питанням теж. Саме ті, хто за лаштунками і смикає за нитки”, сказав секретар РНБО.

Як відомо, Корея була розділена на Північну та Південну 1945 року, після поразки Японії в Другій світовій війні (Японія анексувала Корею 1910 року після Російсько-японської війни).

США та СРСР підписали угоду про спільне управління Кореєю. Після Корейської війни (1950-1953) держави були поділені демілітаризованою зоною.

Нагадаємо, кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук був затриманий СБУ в квітні 2022 року в момент втечі з-під домашнього арешту. У вересні його обміняли на 200 захисників “Азовсталі”. Суд над ним триватиме заочно: за держзраду йому загрожує до 15 років ув’язнення.

У Росії Медведчук випустив велику статтю про Україну, в якій закликав “враховувати інтереси” РФ, а у війні звинуватив Захід. Він також дав інтерв’ю кремлівським пропагандистам, заявивши про намір “боротися за іншу Україну” та “ламати курс Києва”.

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