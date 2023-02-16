Данілов попередив про новий масований удар з боку РФ – коли можлива атака

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що Росія готується нанести новий масований удар по Україні.

До роковин повномасштабного вторгнення в Україну, 23-24 лютого, російські війська можуть здійснити новий масований удар із повітря по нашій країні.

Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини” вранці 16 лютого, передає НСН.

Він не виключає, що окупанти можуть відкоригувати свою тактику й пускати ракети в нічний час, як це сталося в ніч на четвер, 16 лютого.

Оскільки росіяни люблять відзначати дивні дати, для них день народження Леніна, Сталіна або “яких-небудь інших істот”, як висловився Данілов, – також “свято”, новий удар якраз на річницю вторгнення можливий.

“Чи вплине це на перебіг війни? Ні. Ми обов’язково переможемо… Пройдемо і 24 лютого, як гідно пройшли 24 лютого 2022 року”, висловив упевненість чиновник.

Він закликав ставитись до цього спокійно (але повітряну тривогу ігнорувати не варто).

“Ми до цього готові. Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки після того, як “приймали” за один день 115-120 ракет. Впораємось і з цим днем. Так, буде важко, треба готуватися, але потрібно максимально зберігати спокій, розуміти, що ми все пройдемо”, сказав секретар РНБО.

На його думку, вже цього літа українці бачитимуть “зовсім іншу” ситуацію на фронті та загалом.

Масований удар по Україні 16 лютого

В ніч проти 16 лютого по всій Україні пролунала повітряна тривога. Окупанти завдали по нашій території масованого удару ракетами. Із 32 цілей українські захисники збили 16, частина Х-22 окупантів досягла своєї цілі – об’єктів критичної інфраструктури країни.

Джерело: Обозреватель