Шольц розповів, про що говорить по телефону з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і надалі намагатиметься досягти припинення війни РФ проти України у прямих переговорах із главою Кремля Путіним. Головною вимогою є виведення російських військ із української території.

Політик тримає зв’язок із російським диктатором телефоном, попри його неввічливий тон, повідомляє Welt, передає НСН.

Російське вторгнення, вважає він, це не лише проблема України чи Європи, а всього світу, і неоімперська кампанія Путіна не повинна мати успіху.

“Я буду знову говорити телефоном із Путіним – тому що потрібно говорити один з одним. Саме він повинен вивести війська з України і припинити цю жахливу безглузду війну”, висловився Шольц.

За його словами, доки Росія продовжуватиме війну, не припиняючи агресію, поточна ситуація не зміниться. Він пригадав, що телефонні розмови з кремлівським лідером мали “неввічливий тон”, і глава РФ неодноразово давав зрозуміти, що хоче “анексувати частини України силою”, а це є неприйнятним.

“Іноді ми також обговорювали конкретні питання обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізьку АЕС, але для мене важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми: як світ виходить з цієї жахливої ситуації? Передумова для цього очевидна: виведення російських військ”, зазначив канцлер Німеччини.

Щодо нових запитів на поставку винищувачів в Україну, Шольц застеріг від “вступу в постійну конкурентну боротьбу, коли йдеться про системи озброєнь”.

“Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до своєї присяги, повинен зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією і НАТО”, прокоментував він.

В інтерв’ю низці латиноамериканських видань перед своєю поїздкою до Аргентини, Чилі та Бразилії, Шольц заявив, що світ не повинен дозволити Путіну досягти успіху в його неоімперських планах в Україні, передає пресслужба німецького уряду.

“Агресивна війна Росії проти України є кричущим порушенням міжнародного права, а отже, не суто європейською справою. Кожен, хто нехтує основними принципами Статуту ООН, підпилює основи міжнародного порядку. Світ не повинен дозволити Путіну зробити свій шлях. Його неоімперська кампанія не повинна мати успіху”, підкреслив він, додавши, що Аргентина Бразилія та Чилі як союзники також підтримують ідею державного суверенітету й мирного врегулювання конфліктів.

Також німецький канцлер сказав, що під час телефонних розмов із Путіним він неодноразово висловлювався за негайне припинення російських атак, однак Росія все ще “розраховує на військову ескалацію майже через рік після початку її агресивної війни, незважаючи на численні смерті з обох сторін і хоча вона не змогла досягти жодної з цілей”.

На запитання журналістів про співпрацю Німеччини та Росії, яку підтримувала його попередниця Ангела Меркель, Шольц вказав, що зараз це неможливо через російське вторгнення.

“24 лютого 2022 року став переломним моментом, і Німеччина швидко адаптувалася до нової реальності. Реальність, в якій ми більше не співпрацюємо з Росією. За кілька місяців ми змінили енергопостачання в Німеччині й стали незалежними від газу, нафти чи вугілля з РФ. І ми працюємо над зменшенням односторонніх залежностей у нашій економіці”, пояснив політик.

Джерело: Обозреватель