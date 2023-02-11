В Росії знов завели розмови про “мир і переговори”. Як реагують в Україні

В Росії знов завели розмови про переговори. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін заявив сьогодні про те, що його країна нібито готова до перемовин з Україною, однак без будь-яких попередніх умов та “на основі тієї реальності, яка існує”.

Про це Вершинін сказав в інтерв’ю російському телеканалу “Звезда”, передає НСН з посиланням на Фокус.

На думку російського дипломата, будь-які воєнні дії рано чи пізно закінчуються переговорами, і до таких переговорів Москва готова.

“Так, класика каже, що будь-які воєнні дії закінчуються переговорами, і ми природно вже говорили, що ми до таких переговорів будемо готові. Але тільки до переговорів без попередніх умов, переговорів на основі тієї реальності, яка існує. Переговорів з урахуванням тих цілей, які ми озвучили публічно”, заявив Вершинін.

Він нагадав, що між сторонами конфлікту вже розпочався переговорний процес минулого року, проте його перервала нібито українська сторона в односторонньому порядку. Крім того, на думку заступника міністра РФ, рішення щодо мирних переговорів приймаються не у Києві, а у Вашингтоні та Брюсселі, тому “звертатися треба туди”.

“Це залежить не від нас. Ми чітко сказали про свою позицію. Якщо пан Байден виявить обачність, мудрість, я маю на увазі його та його оточення, але ми свою позицію окреслили чітко”, зазначив Вершинін.

переговори з Росією. Реакція української сторони

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк опублікував пост у Twitter, де позначив позицію Києва щодо перспектив мирних переговорів із Москвою.

За його словами, Росія періодично наголошує, що не збирається йти з українських територій, тому в цьому випадку про переговори не йдеться.

“У періодичних заявах про “мир і переговори” Кремль підкреслює, що не йтиме з українських територій і не відповідатиме за злочини… Це чергове підтвердження: про переговори не може бути й мови”, наголосив Подоляк.

У періодичних заявах про «мир і переговори» Кремль підкреслює, що не йтиме з 🇺🇦 територій і не відповідатиме за злочини…

Це чергове підтвердження: про переговори не може бути й мови. Тільки перемога 🇺🇦, інакше війна в Європі не закінчиться, а Рф кримінально домінуватиме у світі — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 11, 2023

Новий наступ, якого всі очікували, вже почався – Подоляк

Подоляк сказав, коли буде ключовий етап війни і спрогнозував сценарії