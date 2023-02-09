Новий наступ, якого всі очікували, вже почався – Подоляк

Новий наступ російської армії в Україні вже розпочався. Масштабні бої тривають на Донбасі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що окупанти розпочали новий наступ.

Про це він сказав 9 лютого в ефірі телемарафону, передає НСН.

“Коли всі чекали наступу, ось зараз і є той самий наступ. Він уже почався і, можна сказати, що він не закінчувався навіть певний час. Росія посилює тиск кількістю людей, яких відправляє на смерть”, сказав Подоляк.

Він додав, що тепер РФ лише підсилює цей тиск кількістю людей, яких відправляє на смерть. Сьогодні основні і активні бойові дії тривають у Луганській та Донецькій областях. Подоляк назвав їх досить масштабними.

Джерело: ТСН

Два напрямки, де війська Росії можуть піти в наступ – Олексій Данілов

У якому напрямку відбудеться черговий російський наступ – прогноз ISW

Новий великий наступ Росії – які українські міста перебувають під загрозою