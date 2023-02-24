Перші танки Leopard 2 прибули в Україну – що відомо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну із Польщі.

Про це інформує НСН з посиланням на УНН.

“Ми отримали перші танки з Польщі, вони посилять нашу оборону; Польща є лідером міжнародної коаліції з цього питання… Я дякую прем’єр-міністру (Польщі Матеушу, – ред.) Моравецькому”, сказав Зеленський під час спільної пресконференції з Моравецьким у Києві.

Матеуш Моравецький, перебуваючи в українській столиці, повідомив, що приїхав “не лише зі словами підтримки”.

“Польща першою створила коаліцію на підтримку України. Я хочу сьогодні передати перші 4 Leopard – це танки, які будуть стояти у ваших лавах на полі бою, а скоро передамо ще”, йдеться на сторінці канцелярії Польщі в Twitter.

Раніше, президент Польщі Анджей Дуда під час засідання Ради Безпеки країни заявив, що радий появі “цих сучасних танків на українській землі” та відзначив, що “в цій сфері ми теж тримаємо пальму першості”.

“Я посміхаюся тому, що він поїхав везти туди наших Leopard як перші танки, які дійшли до України з цієї коаліційної танкової допомоги, ініціатором якої ми були з самого початку… І з цієї точки зору добре, що Прем’єр-міністр сьогодні це реалізує, тим більше, що сьогодні не випадковий день – річниця нападу росії на Україну”, сказав Дуда.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні наразі для контрнаступу потрібно 300-500 танків.

Посол України у Франції Вадим Омельченко зазначив, що різні країни офіційно підтвердили згоду надати Україні загалом 321 одиницю важких танків.

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