В ЗСУ вперше тестують тактичні кросівки

У Збройних силах України вперше проходять військово-дослідні випробування тактичні кросівки. Свої зразки зголосилися надати понад 10 українських фірм.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає НСН.

У відомстві зазначили, що перший етап випробувань військовослужбовцями на зручність та комфорт завершився.

«Після отримання відгуків з військ офіцери ЦУРСМЗ опрацьовують технічну специфікацію до даного предмета з урахуванням рекомендацій та пропозицій військовослужбовців», розповіли у Міноборони.

Після цього планується затвердити зразок-еталон. Далі тактичні кросівки поступлять на забезпечення ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Нагадаємо, у грудні 2022 до декількох бригад ЗСУ на тестування надійшли перші партії жіночої форми та білизни.

У січні 2023-го планувалося розпочати впровадження черевиків та бронежилетів для жінок. Також у Міноборони планували розпочати розробку комбінезона для вагітних.

Раніше ми писали про те, як виглядає нова жіноча військова форма ЗСУ та в чому її “плюси”.

Для учасниць тестування інструктори провели так званий “курс молодого бійця”, в який входять тактичні військові прийоми, проходження перешкод, марш-кидок і стрільба. Такі випробування повинні продемонструвати, чи відповідає форма всім вимогам.

Крім того, для підтримки жіночого здоров’я неабияк важливо подбати про спідню білизну.

Для жінок-військових вона повинна бути зручною в польових умовах і пунктах постійної дислокації, пошитою з якісних матеріалів та ідеально “лягати” по розміру.

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