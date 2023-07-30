Окупанти навчилися глушити Starlink на «нулі» – Мадяр

Окупанти навчилися глушити Starlink на «нулі». А без нього українська армія може «осліпнути і оглухнути». Такими невтішними новинами поділився Мадяр, він же Роберт Бровді, командир взводу другої штурмової роти при 28 ОМБР ЗСУ, засновник підрозділу аеророзвідників «Птахи Мадяра», передає НСН.

Хробача армія вже отримала технологію, що дозволяє глушити Starlink на «нулі». Випробовують та готують до промислового виробництва. Для компетентних: мова про Ku. Не про Ka. Але розуміємо, що то питання часу, – написав Мадяр у своєму Телеграм-каналі сьогодні

Він пообіцяв, що додаткова інформація про це, а також про спроби можливої протидії нашими бійцями, з’явиться у мережі найближчим часом.

Також Мадяр додав, що інформацію передано до компетентних органів.

Але, враховуючи їх кількість, велкам. Ви знаєте, як зі мною звʼязатися. Нащо це тут? Щоб більше спеців з клепкою морщили мозок над уніфікованими способами протидії. Фронт без Старлінку- суттєво складніше ніж навіть фронт без F-16. Сліпне та глохне, – написав засновник підрозділу аеророзвідників “Птахи Мадяра”

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