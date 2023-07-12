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Як виглядає нова жіноча військова форма ЗСУ та в чому її “плюси” – фото з полігону

Журналіст
Як виглядає нова жіноча військова форма ЗСУ та в чому її плюси
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У лавах ЗСУ служить 60 000 жінок, які потребують індивідуального підходу в пошитті військової форми. Стало відомо, як виглядає нова жіноча військова форма ЗСУ

В Україні вже стартував процес пошуку ідеальних розробок. Одну з них навіть протестували на полігоні.

Який вигляд має нова форма та в чому її “плюси” розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Як виглядає нова жіноча військова форма

Для учасниць тестування інструктори провели так званий “курс молодого бійця”, в який входять тактичні військові прийоми, проходження перешкод, марш-кидок і стрільба. Такі випробування повинні продемонструвати, чи відповідає форма всім вимогам.

На світлинах, зокрема, зображено екземпляр літнього польового костюма, який найближчим часом планують запровадити для жінок-військових.

Як виглядає нова жіноча військова форма ЗСУ та в чому її плюси фото з полігону

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Крім того, для підтримки жіночого здоров’я неабияк важливо подбати про спідню білизну.

Для жінок-військових вона повинна бути зручною в польових умовах і пунктах постійної дислокації, пошитою з якісних матеріалів та ідеально “лягати” по розміру.

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Нагадаємо, що раніше жінкам у ЗСУ видавали чоловічу форму, яку доводилося перешивати. Проте зараз в Україні активно розробляють та тестують нові зразки військової форми для жінок.

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