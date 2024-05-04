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Cуспільство

1000 км пішки – колишній штурмовик їде на Дніпро

Автор -
Журналіст
1000 км пішки - колишній штурмовик їде на Дніпро

Через діагноз розсіяний склероз він був змушений залишити військову службу. Нині Петро займається волонтерством, організуючи піші марафони, кошти з яких віддає на потреби різних військових підрозділів. Нова мета це пройти більше 1000 км пішки.

1000 км пішки - колишній штурмовик їде на Дніпро

Колишній боєць, а нині волонтер Петро Скрипка

Під час попередніх “марафонів добра” Петро Скрипка, колишній боєць третьої штурмової бригади із Прикарпаття, зібрав 2,5 мільйони гривень, , повідомляють Новини України – НСН посилаючись на “Суспільне“.

З Івано-Франківська він прибув до Луцька, а потім вирушив до Рівного.

«Моя мета — підтримати наших військових і показати, що незважаючи на проблеми зі здоров’ям, можна продовжувати боротьбу за нашу перемогу», – каже він.

1000 км пішки - колишній штурмовик їде на Дніпро

В даний момент Петро збирає кошти на закупівлю сотні FPV-дронів для фронту. У марафоні йому товаришує Роман з Галича, який приєднався до нього під час минулого марафону.

Роман поділився:

«Мій дядько служив у 72 бригаді і втратив кінцівку 9 березня 2022 року. Хлопці на передовій надихають нас, і ми хочемо їх підтримати».

Учасники марафону ночують у наметі, який несуть з собою. Наразі точних термінів завершення марафону Петро Скрипка не встановлює. Попереду у нього заплановані зупинки у Рівному, Житомирі, Києві, Полтаві, Харкові, Дніпрі, а також він планує відвідати Миколаїв та Одесу.

1000 км пішки - колишній штурмовик їде на Дніпро

Роман, який супроводжує у пішому марафоні волонтера Петра Скрипку

«Є чимало джерел натхнення, достатньо лише подивитись на наших військових, які, незважаючи на погодні умови, стоять на захисті нашої країни», – зазначив він

1000 км пішки - колишній штурмовик їде на Дніпро1000 км пішки – колишній штурмовик їде на Дніпро

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