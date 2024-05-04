Через діагноз розсіяний склероз він був змушений залишити військову службу. Нині Петро займається волонтерством, організуючи піші марафони, кошти з яких віддає на потреби різних військових підрозділів. Нова мета це пройти більше 1000 км пішки.

Під час попередніх “марафонів добра” Петро Скрипка, колишній боєць третьої штурмової бригади із Прикарпаття, зібрав 2,5 мільйони гривень, , повідомляють Новини України – НСН посилаючись на “Суспільне“.

З Івано-Франківська він прибув до Луцька, а потім вирушив до Рівного.

«Моя мета — підтримати наших військових і показати, що незважаючи на проблеми зі здоров’ям, можна продовжувати боротьбу за нашу перемогу», – каже він.

В даний момент Петро збирає кошти на закупівлю сотні FPV-дронів для фронту. У марафоні йому товаришує Роман з Галича, який приєднався до нього під час минулого марафону.

Роман поділився:

«Мій дядько служив у 72 бригаді і втратив кінцівку 9 березня 2022 року. Хлопці на передовій надихають нас, і ми хочемо їх підтримати».

Учасники марафону ночують у наметі, який несуть з собою. Наразі точних термінів завершення марафону Петро Скрипка не встановлює. Попереду у нього заплановані зупинки у Рівному, Житомирі, Києві, Полтаві, Харкові, Дніпрі, а також він планує відвідати Миколаїв та Одесу.

«Є чимало джерел натхнення, достатньо лише подивитись на наших військових, які, незважаючи на погодні умови, стоять на захисті нашої країни», – зазначив він

1000 км пішки – колишній штурмовик їде на Дніпро

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