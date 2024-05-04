Українці можуть поскаржтися на погану якість послуг ЖКГ при погіршенні комунальних послуг. Як це зробити
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Якщо споживач помітив, що якість надання послуг ЖКГ погіршилася, він може поскаржитися, склавши акт-претензію згідно з чинним законодавством.
Для цього потрібно задокументувати порушення і виставити претензію за неякісно надані послуги.
Споживачі можуть поскаржитися на погану якість послуг ЖКГ: як це зробити
Як поскаржитися на погані комунальні послуги:
- зафіксуйте обставини, до яких призвело ненадання або неякісне надання комунальних послуг (якщо це затоплення, псування майна – фотографуйте пошкоджену техніку, меблі, стіни тощо);
- письмово зверніться до надавача послуг і повідомте про порушення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто, запросивши в канцелярії відмітку про отримання на вашій копії).
Як проходить перевірка:
- виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язані прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання відповідних послуг, але не пізніше ніж протягом доби з моменту отримання претензії споживача;
- за результатами перевірки складається акт-претензія у двох примірниках (один примірник передається споживачеві, другий зберігається у виконавця комунальної послуги (його представника) або управителя багатоквартирним будинком).
Якщо споживач і представник надавача послуг не дійшли згоди, то акт-претензія підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною. Результати перевірки якості надання послуг можуть бути оскаржені в судовому порядку.
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