Небезпечні продукти нерідко з’являються на полицях українських магазинів. Цьогоріч вже було декілька повідомлень про завезення імпортованих продовольчих товарів, що становлять шкоду для здоров’я.

Держпродспоживслужба регулярно виявляє такі продукти та широко інформує про них споживачів і продавців продовольчих товарів, передає НСН з посиланням на agronews.ua.

Зокрема, на запит журналістів Держпродспоживслужба дала інформацію щодо небезпечних продуктів, які були завезені в Україну у 2022 році.

Небезпечні продукти в Україні

Отже, відповідно до результатів лабораторних досліджень був виявлений надмірний вміст шкідливих речовин у таких партіях продуктів, що надійшли в Україні з-за кордону:

гранат свіжий, з Туреччини, за вмістом пестицидів (Піраклостробін та Тіаклоприд);

лимон свіжий, з Туреччини, за вмістом пестицидів (Прохлораз);

чай зелений байховий, нефасований, китайський листовий для промислової переробки Green TEA, з Китаю, за вмістом пестицидів (Хлорпірифос);

тунець Блюфін дикий патраний охолоджений, з Іспанії, за вмістом токсичних елементів (масова доля ртуті);

огірки свіжі, відправник Молдова, перевищення вмісту нітратів;

капуста білокачанна, відправник Республіка Польща, перевищення вмісту нітратів;

кабачки свіжі, країна походження – Туреччина, перевищення вмісту нітратів;

огірки свіжі, країна походження – Румунія, перевищення вмісту нітратів;

банани сушені, країна походження – В’єтнам, перевищення вмісту свинцю.

Крім того, у повідомленні доповнили, що вже й у 2023 році є випадки, коли Держпродспоживслужба заборонила ввезення в Україну небезпечних продуктів.

“У 2023 році відмовлено в оформленні вантажу “огірки солені у розсолі” із Молдови внаслідок недотримання гігієнічних умов, що призвело до псування продукту”, повідомили в Держпродспоживслужбі.

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