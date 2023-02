Небезпечні морепродукти завезли до України – будьте обережні

Небезпечні морепродукти потрапили до України. В них виявлено перевищення вмісту важкого металу. Заморожені продукти мають китайське походження, а потрапили вони до нас транзитом через Литву.

Державна продовольчо-ветеринарна служба Литовської Республіки повідомила, що в Україну відправлено партію заморожених сумішей морепродуктів вагою 7 900 кілограмів, у яких виявлено перевищення кадмію. Країною походження цих сумішей є Китай – фірма Zejiang Zhoufu food Co., LTD. (Xufu Road, Gaoting, Daishan, Zhoushan, Чжецзян, Китай). Експортувала морепродукти литовська фірма UAB VPA Logistics (Stariskes g. 29, Laistq k., 95366 Klaipedos r., Lithuania). Отримала вантаж українська фірма – VICIUNAIUKRAINA LTD, яка зареєстрована у Києві.

“Вантаж за результатами лабораторних досліджень, проведених при його ввезенні на територію Литовської Республіки, не відповідає законодавству Європейського Союзу щодо перевищення допустимого рівня кадмію (Cd) 2,65 ± 0,40 мг/кг”, пояснили в Держпродспоживслужбі.

Чим небезпечний кадмій

Зазначимо, кадмій є важким природним металом, який може накопичуватись у живих організмах. В організм людини кадмій потрапляє з їжею, водою та тютюновим димом. Він вважається канцерогеном, оскільки токсично впливає на нирки людини, кісткову та дихальну системи.

Громадян просять повідомляти про виявлення заморожених сумішей морепродуктів до територіальних управлінь Держпродспоживслужби. У повідомленні слід зазначити, хто продавав такі суміші, адресу, місце реалізації, надати чеки про купівлю продукту. Продавати морську суміш не можна, оскільки вона є шкідливою, реалізатори можуть отримати штраф.

