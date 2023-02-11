В Україні виявлено дешеві аналоги вершкового масла та сиру – як розпізнати підробку

В Україні деякі недобросовісні виробники продукції продають аналоги вершкового масла та сиру. Вони доволі часто вдаються до хитрощів, щоб продати свої товари, які не завжди бувають якісними. Як розпізнати підробку

Наприклад, виробники роблять свою упаковку для продукції подібну до тієї, яка випускається відомими компаніями.

Упаковку можуть робити, наприклад, схожою за кольором. Про це розповів професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів НУБіП Олександр Савченко, повідомляє НСН

Проте є й деякі інші хитрощі. Наприклад, доволі часто виробники роблять маркування дуже малим шрифтом.

В Україні виявлено дешеві аналоги вершкового масла та сиру

“Звичайна домогосподарка не може визначити. І знову-таки, маркування пишуть дрібними літерами, літній людині важко побачити там усе. Ну, в принципі, треба вибрати собі торгову марку”, – пояснює фахівець.

За його словами, споживачам просто слід вибрати собі виробника, в якому вони точно впевнені. Тоді можна купувати саме його продукцію.

Раніше Савченко розповідав, що в Україні в магазинах продають різні небезпечні фальсифікату сиру та масла. Щоб не купити такий товар, варто звертати увагу на маркування.

“По маслу в нас основна фальсифікація – додають рослинний жир. Молочний жир корисний, у всіх аспектах він потрібен, але він дорогий, він дорожчий, ніж рослинний. А ось рослинний жир, зокрема найдешевший зараз – пальмовий, його зазвичай додають у продукт. Тут є дві сторони. З одного боку, обман покупців, тому що продукт має коштувати дешевше, а з іншого – там ще є важливість у тому, що цей продукт стає неякісним”, – пояснює Савченко.

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