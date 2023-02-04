В Україні масово підробляють популярний товар: як відрізнити оригінал від фальсифікату

В Україні масово підробляють популярний товар. Мова йде про туалетний папір «Обухів-65», передає НСН.
Папір цієї марки дуже популярний в нашій державі. Саме тому його активно підроблять як в Україні, так і за її межами. «Обухів 65» виробляється на Київському картонно-паперовому комбінаті (ККПК), який знаходиться саме в місті Обухів і працює з 1977 року.
Масово підробляють популярний товар: що треба знати
Для цього треба уважно вивчити етикетку:
- Фарба та всі написи на ній мають бути рівними,
- Не має бути граматичних помилок,
- Шрифти не повинні розтікатися;
- Має бути зазначена вірна назва та адреса виробника – Київського картонно-паперового комбінату, а також дата виробництва;
- Назва паперу має бути «Обухів 65» – без подвоєнь чи замін якихось із літер (наприклад, «Обухоф», «Овуків» чи ще якось).
Підробляють популярний товар: як відрізнити оригінал
Підробка часто не має заявленої виробником довжини паперу у 65 метрів. Сам папір не відповідає якісним та безпечним характеристикам бренду й може містити небезпечні домішки (важкі метали, формальдегіди).
Технологія виробництва підробленого туалетного паперу не відповідає заявленим стандартам і вимогам гігієнічності. Позаяк контроль виробництва неналежний, то існують ризики, що через домішки можуть виникати подразнення, висипи, алергічні реакції на шкірі тощо.
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