Небезпечний напій потрапив до України – може викликати рак і анафілактичний шок (фото)

В Україні виявили небезпечний напій. У його складі занадто високий вміст барвника E124. Експортувався він з Франції.

Як передає НСН, про це повідомили на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Як виглядає небезпечний напій

Це сироп для кави, у складі якого виявили занадто високий вміст барвника E 124 (Понсо 4 R). Він у такій дозі просто небезпечний для здоров’я.

Повідомлення надійшло від системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF).

Виявилось, що концентрований напій експортувався з Франції до України. Виробником значиться GEORGES MONIN, France. Одержувач: ТзОВ “ПРОБАР”, провулок Індустріальний, 23, м. Київ.

Українців закликають, у разі виявлення напою в обігу, обов’язково звернутися до Держпродспоживслужби.

Чим шкідливий барвник Е 124

Фахівці повідомляють, що барвник E 124 (Понсо 4R) у США, Фінляндії, Норвегії й деяких інших країн внесений до списку заборонених речовин, як канцероген, що може спровокувати розвиток онкологічних захворювань.

До того ж добавка є сильним алергеном, може викликати анафілактичний шок, або приступ задухи в астматиків і людей з неприйняттям аспірину.

Також харчова добавка E 124 входить у список барвників, що призводять до підвищення гіперактивності дітей. При цьому добавка дозволена для застосування в харчовій промисловості в Україні як така, що не завдає шкідливого впливу на організм людини при дотриманні припустимих доз.

В Україну завезли небезпечні горіхи з Бразилії, які можуть викликати рак печінки – подробиці

В Україні виявили фальсифікат вершкового масла – як воно виглядає

В якій ковбасі мінімум добавок – який продукт найбільш безпечний