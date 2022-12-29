Росія відновлює та поновлює парк авіаційної техніки. У Повітряних силах розповіли, яким може бути наступний ракетний удар РФ по Україні.

Як зауважив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, наступний удар може бути більш масованим, ніж був сьогодні, 29 грудня, інформує НСН.

“Зрозуміло, що Росія відновлює та поновлює парк авіаційної техніки. Якщо йдеться про такі літаки, що нещодавно були в них на виставці, такі, як СУ-55 чи СУ-57, то, щоб поставити до строю велику кількість таких повітряних машин, потрібно багато часу. СУ-35, які в росіян є сьогодні, це літаки, які вони випускають серійно. Вони вже були не раз цілями для нашої протиповітряної оборони”, – зазначив Ігнат.

Щодо нарощування сил для наступної атаки речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що все залежатиме від кількості наявних ракет у ворога.

“Ми бачимо, що була досить тривала перерва – ворог готувався, накопичував ракети, тож маємо сьогодні таку масовану атаку. Сьогодні збито 54 крилаті ракети з 69-ти. З тих ракет є такі, що не є досяжними для нашої ППО. З ракет “Калібр”, Х-101, Х-555 збито доволі непоганий відсоток. Можна відзначити сьогодні вчергове успішну роботу ППО”, – додав він.

За словами речника, після “бавовни” на аеродромі “Енгельс” в Росії ворог перебазував свою стратегічну авіацію на інші аеродроми, які можуть її приймати і обслуговувати.

“Такий літак, як ТУ-95 потребує до себе певної уваги, злітно-посадкових смуг тощо. Все це просто збільшить час їхнього підльоту до районів пуску”, – зазначив він.

Ігнат повідомив, що росіяни випустили на сьогодні 13 літаків, які мають по 8 підвісок. За його словами, наступний ракетний удар може бути більшої кількості, ніж окупанти зробили сьогодні.

“Питання в тому, скільки вони готові на даний час витратити тих самих крилатих ракет. Носіїв в них достатньо”, – додав Ігнат.

Джерело: https: censor.net

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