Зеленський попередив про загрозу ракетних ударів на Новий Рік та Різдво – подробиці

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про загрозу ракетних ударів на Новий Рік та Різдво, передає НСН.

«Провів сьогодні Ставку. Як завжди, предметно, але сьогодні – плюс новини для військових після візиту до Сполучених Штатів. Готуємо найближчі місяці й загалом наступний рік. Завдання наші незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком. Заслухали сьогодні на Ставці командувачів. Бачимо перспективи на фронті. Готуємося до різних варіантів дій держави-терориста, бачимо її наміри. І будемо відповідати», сказав очільник держави під час свого вечірнього звернення 23 грудня.

Він закликав українців бути обережними напередодні Різдва та Нового року через загрозу ракетних ударів.

Зеленський попередив про загрозу ракетних ударів на свята

«Святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності й будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного. И еще. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа», додав президент.

Загроза ракетного удару – онлайн-карта повітряних тривог в Україні