Під час рятувальної операції у Покровську загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко

Під час проведення рятувальної операції у Покровську загинув полковник служби цивільного захисту, заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.

Про це повідомив міністр МВС України Ігор Клименко, інформує НСН.

Глибоко сумуємо через загибель Андрія Омельченка – полковника служби цивільного захисту, заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Сьогодні його життя забрала російська ракета в Покровську.

Полковнику Омельченку було 52 роки. Половину свого життя він віддав службі.

Щирі співчуття родині та близьким загиблого. Непоправна втрата…, написав він У Телеграмі.

Голова ДСНС Сергій Крук також висловив співчуття з приводу загибелі заступника начальника Головного управління ДСНС України у Донецькій області з реагування на надзвичайні ситуації Андрія Омельченка.

“Вони відправляють на нашу землю найгірших із них, а забирають – кращих з нас. Це непоправна втрата для всієї родини ДСНС”, – написав Сергій Крук

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни цинічно вдарили по Покровську вдруге, коли після першого удару на місце прильоту прибули рятувальники, поліцейські та інші служби і почали розбирати завали. Тому серед постраждалих багато правоохоронців і рятувальників.

Міністр Клименко повідомив, що станом на ранок 8 серпня відомо про сімох загиблих.

Також 67 людей поранено, з них – 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.

Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів, повідомив він.

У ДСНС підтверджують, що вранці 8 серпня у Покровську відновлено аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу житлових будинків. Залучено 41 особу та 11 од. техніки ДСНС, в тому числі зведений загін ДСНС

Ввечері 7 серпня усі осередки загорянь на місці ракетного обстрілу були локалізовані на загальній площі 75 м.кв. Силами ДСНС загалом було врятовано 8 людей.

Через загрозу повторних обстрілів особовий склад ДСНС, залучений на місці події, ввечері призупинив проведення аварійно-рятувальних робіт та повернувся до місця дислокації.