США рекомендують Україні підвищити тарифи на газ та світло – як реагують у Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики відповіли на рекомендацію США підвищити тарифи на газ та світло.

Міністерка соцполітики Оксана Жолнович повідомила, що у Мінсоцполітики заявили про готовність впровадити рекомендацію США щодо “лібералізації тарифів на газ та електроенергію”, передає НСН.

Вона пояснила, що під “лібералізацією тарифів на газ та електроенергію” мається на увазі дати можливість підвищувати тарифи і водночас балансувати зростання цін субсидією. Це стосується категорії українців, які не зможуть платити за підвищеними цінами.

“Ми до цього готові. Ми вже розробили цифровий режим. Це дозволить нам в автоматичному режимі тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно. У бюджеті на 2024 рік передбачили 50 млрд грн на субсидії”, зазначила Жолнович.

Зазначимо, у рекомендаціях йдеться про те, що Україні необхідно “впровадити програму лібералізації тарифів на природний газ та електроенергію”. А також забезпечити підтримку українців програмою субсидій.

До речі, ймовірно, Жолнович мала на увазі, що Мінсоц вже готовий до підвищення тарифів з метою забезпечення українців субсидіями. При цьому в Кабміні вже заявляли про те, що не підвищуватимуть тарифи на газ та електроенергію як мінімум до кінця опалювального сезону.

При цьому лібералізація не означає, що тарифи обов’язково підвищуватимуть. Це дає можливість енергокомпаніям самостійно визначати вартість комунальних послуг. Нині ж тарифи у ручному режимі регулює уряд.

Раніше ми писали, що США передали Україні список реформ.

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