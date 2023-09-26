США передали Україні список реформ. Перелік було надано як основу для консультацій з урядом України та ключовими партнерами.

Про це повідомляє НСН із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

“У рамках діалогу, що триває з Україною та сторонами, зацікавленими у майбутньому успіху України, Сполучені Штати надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі”, сказано у повідомленні.

Зазначається, що перелік реформ надали як основу для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках підтримки нашої держави та її зусиль з інтеграції в Європу.

У посольстві додають, що метою таких зусиль є визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами.

Там також згадують словам президента США Джо Байдена під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

“Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати”, сказав американський лідер.

Раніше ЗМІ повідомляли, що заступник радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив Україні лист із переліком реформ, які вона має провести для продовження отримання допомоги. Реформи стосуються функціонування антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади, а також наглядових рад державних підприємств. Водночас зазначалось, що лист є попереднім робочим проєктом і підлягає розгляду.

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