В Україні соціальні виплати будуть формувати і виплачувати за новим принципом. Над цим питанням наразі працюють в Міністерстві соціальної політики.

Про зміни під час телемарафону розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович, передає НСН.

Соціальну допомогу виплачуватимуть по-новому

Кілька видів соціальних виплат об’єднають, а також перевірять їх на цільовість. Це планують зробити в рамках розроблення Соціального кодексу України.

За словами посадовиці, наразі в Україні існує понад 34 програми з різними соціальними виплатами, які дробляться на підвиди й підвиплати. Часто вони настільки мізерні, що не вирішують жодних проблем.

“Тому від такого механізму потрібно відходити й уніфікувати всі виплати, пов’язані з бідністю, об’єднавши, наприклад, шість допомог в одну універсальну допомогу, яку надаватимуть відповідно до певних критеріїв. Окрім цього, паралельно отримувачам такої допомоги надаватимуть певні послуги для подолання кризи бідності”, додала чиновниця.

Уже до кінця цього року буде оптимізована і спрощена частина соціальних допомог, які 2024-го року сплачуватимуться по-новому.

Соціальні виплати по-новому. Відео з Оксаною Жолнович

Що таке Соціальний кодекс України

Цей проект був анонсований Урядом на початку року. Його мета – адресна допомога людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

“На 2023 рік плануємо й далі адаптувати соціальну підтримку до воєнних і поствоєнних умов. Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню Соціального кодексу України. Він включатиме в себе всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини”, сказав під час засідання Уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше ми писали про те, що отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг стане простіше.

Ще новини України: Чи отримають мешканці підтоплених територій статус ВПО і грошову допомогу – Верещук