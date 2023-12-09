Припинення допомоги від Заходу становить «смертельну небезпеку» для України — Олена Зеленська

Перша леді Олена Зеленська заявила, що припинення допомоги від Заходу становить «смертельну небезпеку» для України.

Про це вона сказала в інтерв’ю журналістці BBC Лаурі Кюнсберг, передає НСН.

Зазначається, що Зеленська висловила таку думку через день після того, як сенатори-республіканці в США заблокували ключовий законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та прикордонню.

«Нам дуже потрібна допомога. Простіше кажучи, ми не можемо втомитися від цієї ситуації, тому що якщо ми це зробимо, ми помремо. І якщо світ втомиться, вони просто дозволять нам померти», сказала вона.

Перша леді додала, що українцям «дуже боляче» бачити ознаки того, що готовність країн Заходу продовжувати допомагати може «згаснути».

«Для нас це питання життя. Тому боляче це бачити», сказала Зеленська.

Зазначається, що повне інтерв’ю BBC з першою леді транслюватиметься у неділю, 10 грудня.

Згідно з дослідженням Кільського інституту світової економіки, динаміка підтримки України сповільнилася, а виділена від партнерів допомога в період із серпня по жовтень 2023 року досягла нового мінімуму, впавши майже на 90% порівняно з тим самим періодом минулого року.

Зазначається, що зараз Україна все більше покладається на допомогу США, Німеччини, країн Північної та Східної Європи, які продовжують надавати як фінансову допомогу, так і важливе озброєння, зокрема винищувачі F-16.

При цьому США залишаються найбільшим військовим «донором» із загальними зобов’язаннями в розмірі 44 мільярдів євро, але Німеччина швидко «наздогнаняє» їх з показником у понад 17 мільярдів євро.

20 жовтня Білий дім запросив у Конгресу майже 106 млрд доларів для України, Ізраїлю та інших пріоритетних сфер. Понад $61 млрд звідти передбачалися для потреб України.

4 грудня адміністрація президента США Джо Байдена направила Конгресу термінове попередження про необхідність затвердити десятки мільярдів доларів на військову та економічну допомогу Україні.

6 грудня демократи в Сенаті США представили пакет заходів з національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів, який містить допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування захисту кордону з Мексикою.

Проте у четвер, 7 грудня, законопроєкт не пройшов процедурне голосування в Сенаті США через його блокування республіканцями.

Причиною блокування допомоги України з боку республіканців є їхнє прагнення посилити кордон з Мексикою та розглядати це питання в прив’язці до допомоги Україні та Ізраїлю. Саме в питанні кордону та міграції республіканці та демократи не можуть дійти згоди.

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