Проявляти силу: Зеленський назвав головну мету України взимку

Зеленський назвав головну мету України взимку. Про це він сказав у своєму зверненні 8 грудня, передає НСН.
Головне завдання України взимку – «проявляти силу та не давати Росії перехопити ініціативу», заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Провів засідання Ставки. Як і завжди, Головком, командувачі за напрямками доповіли про оперативну ситуацію. Куп’янськ, Лиман та всі донецькі напрямки, південь. Я дякую всім солдатам і командирам за стійкість, відвагу. Завдання нашої держави – і зараз, узимку, хоч би як це було складно – виявляти силу і не давати ворогові перехопити ініціативу, не давати їм зміцнитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України – нашу можливість робити свої кроки, – сказав він у відеозверненні
Зі словами особливої подяки Зеленський звернувся до воїнів, які проявили себе найбільше в боях останнім часом – восени і взимку.
А це:
- 95-та окрема десантно-штурмова бригада – солдат Андрій Мінасов.
- 14-та окрема механізована бригада – солдат Іван Ковальчук та старший солдат Віталій Любчик.
- 68-ма окрема мисливська бригада – молодший сержант Роман Петляр.
- 92-га окрема штурмова бригада – солдат Павло Кісса.
- 42-га окрема механізована бригада – молодший сержант Максим Омбиш.
- 26-та окрема артилерійська бригада – головний сержант Олександр Федорчук.
- 25-та окрема повітрянодесантна бригада – сержант Андрій Журавльов, спеціаліст аеророзвідки.
- 47-ма окрема механізована бригада – молодші сержанти Юрій Святенко та Дмитро Семенник.
- 23-тя окрема механізована бригада – молодший сержант Роман Луценко.
- 704-й окремий полк хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної оборони – старший солдат Мар’яна Портцина.
Зеленський назвав головну мету України взимку: відео
Тим часом міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готується до нових наступальних операцій.
За словами Кулеби, будь-яка пауза у бойових діях на фронті дозволить Росії перегрупуватися та підготуватися до нових активних військових кампаній проти України. Про це міністр сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.
Єдиним результатом буде те, що Росія обтруситься від втрат і проблем, з якими вона зіткнулася в Україні, і знову піде в наступ, — сказав міністр
За його словами, Україна готує підрозділи та частини до нових наступальних та оборонних операцій на фронті.
Ми готуємо наші бригади до нових контрнаступальних та оборонних операцій, — зазначив він
У публікації також йдеться про те, що Росія не виявляє жодних ознак відмови від своєї головної мети — захоплення України.
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