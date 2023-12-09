Проявляти силу: Зеленський назвав головну мету України взимку

Зеленський назвав головну мету України взимку. Про це він сказав у своєму зверненні 8 грудня, передає НСН.

Головне завдання України взимку – «проявляти силу та не давати Росії перехопити ініціативу», заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Провів засідання Ставки. Як і завжди, Головком, командувачі за напрямками доповіли про оперативну ситуацію. Куп’янськ, Лиман та всі донецькі напрямки, південь. Я дякую всім солдатам і командирам за стійкість, відвагу. Завдання нашої держави – і зараз, узимку, хоч би як це було складно – виявляти силу і не давати ворогові перехопити ініціативу, не давати їм зміцнитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України – нашу можливість робити свої кроки, – сказав він у відеозверненні

Зі словами особливої подяки Зеленський звернувся до воїнів, які проявили себе найбільше в боях останнім часом – восени і взимку.

А це:

95-та окрема десантно-штурмова бригада – солдат Андрій Мінасов.

14-та окрема механізована бригада – солдат Іван Ковальчук та старший солдат Віталій Любчик.

68-ма окрема мисливська бригада – молодший сержант Роман Петляр.

92-га окрема штурмова бригада – солдат Павло Кісса.

42-га окрема механізована бригада – молодший сержант Максим Омбиш.

26-та окрема артилерійська бригада – головний сержант Олександр Федорчук.

25-та окрема повітрянодесантна бригада – сержант Андрій Журавльов, спеціаліст аеророзвідки.

47-ма окрема механізована бригада – молодші сержанти Юрій Святенко та Дмитро Семенник.

23-тя окрема механізована бригада – молодший сержант Роман Луценко.

704-й окремий полк хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної оборони – старший солдат Мар’яна Портцина.

Зеленський назвав головну мету України взимку: відео

Тим часом міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готується до нових наступальних операцій.

За словами Кулеби, будь-яка пауза у бойових діях на фронті дозволить Росії перегрупуватися та підготуватися до нових активних військових кампаній проти України. Про це міністр сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Єдиним результатом буде те, що Росія обтруситься від втрат і проблем, з якими вона зіткнулася в Україні, і знову піде в наступ, — сказав міністр

За його словами, Україна готує підрозділи та частини до нових наступальних та оборонних операцій на фронті.

Ми готуємо наші бригади до нових контрнаступальних та оборонних операцій, — зазначив він

У публікації також йдеться про те, що Росія не виявляє жодних ознак відмови від своєї головної мети — захоплення України.

Ще новини України: Що роблять Єрмак, Стефанчук і Умеров в США (фото)